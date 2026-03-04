Родителей в Украине начнут штрафовать за то, что ребенок прогуливает школу без уважительных причин.

Об этом заявила юрист и председатель общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова в эфире "Львов Медиа".

По ее словам, речь идет об административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Сумма штрафа может составить 250 гривен.

В то же время Парфенова добавила, что такая сумма не является эффективным механизмом воздействия, поскольку для одних семей это станет стимулом изменить ситуацию, а другие заплатят штраф и продолжат игнорировать требования.

Напомним, еще в 2024 году мы писали о том, что в Закарпатской области будут штрафовать родителей учеников за прогулы в школах. Сообщалось, что также они будут нести ответственность не только за пропуски занятий, но и за курение, употребление алкоголя, мелкое воровство, хулиганство и другие нарушения.

А на днях сообщалось, что в Украине ужесточили контроль за школьниками. Отныне, если ребенок без уважительной причины исчезает с учебы, полицейские узнают об этом сразу.

Также мы рассказывали, что в Украине родители детей, которые учатся онлайн, имеют право работать дистанционно. Норма касается тех, у кого есть дети до 14 лет.

