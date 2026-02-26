В Украине ужесточили контроль за школьниками. Отныне, если ребенок без уважительной причины исчезает с учебы – полицейские узнают об этом сразу.

Об этом сообщил глава ювенальной полиции Василий Богдан на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Что означает обновление:

совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образования, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины;

оперативная информация о детях, которые не посещают учреждения образования или бросили школу;

определение обработки и передачи данных;

использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;

укрепление системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.

Напомним, на Волыни школьник напился во время воздушной тревоги, что вызвало последствия для его семьи.

Ранее мы также писали, что в школах Киева заметно снизился уровень использования государственного языка на переменах и даже уроках как учениками, так и учителями.