За украинскими школьниками будут следить еще усерднее. Фото: из открытых источников

В Украине ужесточили контроль за школьниками. Отныне, если ребенок без уважительной причины исчезает с учебы – полицейские узнают об этом сразу.

Об этом сообщил глава ювенальной полиции Василий Богдан на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Что означает обновление:

  • совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образования, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины;
  • оперативная информация о детях, которые не посещают учреждения образования или бросили школу;
  • определение обработки и передачи данных;
  • использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;
  • укрепление системного подхода к защите права каждого ребенка на образование. 

