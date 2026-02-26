В Украине ужесточили контроль за школьниками. Полиция будет сразу узнавать о прогулах
В Украине ужесточили контроль за школьниками. Отныне, если ребенок без уважительной причины исчезает с учебы – полицейские узнают об этом сразу.
Об этом сообщил глава ювенальной полиции Василий Богдан на своей странице в Facebook.
По его словам, соответствующее постановление принял Кабинет министров.
Что означает обновление:
- совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образования, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины;
- оперативная информация о детях, которые не посещают учреждения образования или бросили школу;
- определение обработки и передачи данных;
- использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;
- укрепление системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.
Напомним, на Волыни школьник напился во время воздушной тревоги, что вызвало последствия для его семьи.
Ранее мы также писали, что в школах Киева заметно снизился уровень использования государственного языка на переменах и даже уроках как учениками, так и учителями.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.