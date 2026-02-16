В каждой школе Украины хотят установить металлодетекторы
Министерство внутренних дел обновило список мер по охране учебных заведений на период военного положения. Согласно документу, теперь во всех школах должны быть установлены металлодетекторы, системы видеонаблюдения и срочного вызова полиции, а также присутствовать охрана.
Соответствующий приказ ведомства появился 8 января.
Количество металлодетекторов должно соответствовать количеству входов в школу, а ученики 5-11-х классов, педагоги, технический персонал и посетители обязаны проходить проверку с помощью этих устройств.
Кроме металлодетекторов, каждая школа должна иметь профессиональную охрану - сотрудников полиции охраны или лицензированных фирм. При этом работники охраны должны являться на пост за час до начала занятий, обходить территорию и помещения, проверять исправность тревожной сигнализации, а также контролировать правила доступа и помогать в эвакуации в укрытия.
Записи с видеокамер наблюдения должны храниться в базе не менее 30 суток. Видеокамеры должны снимать входы, коридоры, холлы, лестничные клетки, а также актовые и спортивные залы.
Финансирование мер безопасности возлагается на учредителей заведений или другие законные источники. Сбор средств с родителей на эти цели является незаконным.
