Министерство внутренних дел обновило список мер по охране учебных заведений на период военного положения. Согласно документу, теперь во всех школах должны быть установлены металлодетекторы, системы видеонаблюдения и срочного вызова полиции, а также присутствовать охрана.

Соответствующий приказ ведомства появился 8 января.

Количество металлодетекторов должно соответствовать количеству входов в школу, а ученики 5-11-х классов, педагоги, технический персонал и посетители обязаны проходить проверку с помощью этих устройств.

Кроме металлодетекторов, каждая школа должна иметь профессиональную охрану - сотрудников полиции охраны или лицензированных фирм. При этом работники охраны должны являться на пост за час до начала занятий, обходить территорию и помещения, проверять исправность тревожной сигнализации, а также контролировать правила доступа и помогать в эвакуации в укрытия.

Записи с видеокамер наблюдения должны храниться в базе не менее 30 суток. Видеокамеры должны снимать входы, коридоры, холлы, лестничные клетки, а также актовые и спортивные залы.

Финансирование мер безопасности возлагается на учредителей заведений или другие законные источники. Сбор средств с родителей на эти цели является незаконным.

