С конца ноября до середины декабря 2025 года, то есть более трех недель украинские истребители F-16 оставались без ракет-перехватчиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сказано в публикации, партнеры (вероятно, американцы) сказали Киеву, что у них нет запасов боеприпасов для самолетов. У Украины оставалось лишь несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. При этом дефицит возник именно тогда, когда Россия готовила масштабную зимнюю воздушную кампанию.

В период острого дефицита боеприпасов пилоты F-16 выполняли дневные вылеты, пытаясь сбивать российские дроны с помощью бортовых пушек. Ночные миссии считались слишком опасными, хотя большинство атак беспилотников уже давно приходится на темное время суток. Иногда летчики запускали ракеты, которые раньше не сработали, надеясь на их повторный успешный запуск после технического обслуживания.

Украинские пилоты в основном используют модификации ракет AIM-9, произведённые в 1970–1980-х годах. Несмотря на почтенный возраст, эти ракеты остаются сравнительно недорогим способом перехвата российских дронов и крылатых ракет.

Проблему с поставками решили в декабре, когда партнёры передали Украине новую партию AIM-9 незадолго до масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Страны-поставщики при этом не разглашаются.

Отметим, что в указанный изданием период Россия нанесла по меньшей мере четыре массированных удара по украинской энергетике, что привело к отключениям света, повреждениям ТЭЦ и подстанций.

Ранее президент Владимир Зеленский жаловался, что в критический момент Украина осталась и без ракет к ЗРК Patriot.

Кроме того, по словам президента, Вашингтон не разрешил производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Европы.