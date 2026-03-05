Как и прогнозировалось, страны Европейского Союза высказались против ускоренного вступления Украины.

Об этом сообщает Politico.

На вчерашнем ужине в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен послы сообщили, что их страны не поддерживают формат упрощенного членства уже к 2027 году.

Такое сопротивление фактически блокирует возможность применения модели "сначала членство, потом интеграция", которую исполнительные органы ЕС продвигали, надеясь принять Украину в Союз к 2027 году, отмечает издание.

Несколько ведущих столиц ЕС уже согласовали жёсткую позицию по вступлению Украины перед ужином, где руководитель аппарата фон дер Ляйен Бьорн Зайберт представил позицию Еврокомиссии по механизму "обратного расширения".

"Мы хотим закрепить Украину в ЕС, но мы не можем нарушить наши процедуры и отказаться от системы, основанной на заслугах. Дело в том, чтобы найти реалистичный путь вперед, - реалистичный здесь означает такой, который учитывает политические беспокойства национальных столиц", - сказал один из дипломатов.

Напомним, идею ускоренного вступления продвигают президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в рамках мирного соглашения.

При этом Евросоюз не может назвать сроки вступления Украины в содружество.