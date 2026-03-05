Соединенные Штаты выступили против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающей атаки на энергетическую инфраструктуру Украины для внешнего электроснабжения атомных электростанций, включая Запорожскую атомную электростанцию, представляют прямую угрозу ядерной безопасности и защищенности.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в Вашингтоне впервые заняли такую позицию.

В заявлении США говорится, что страна не поддерживает рассмотрение "ненужной резолюции", которая, по их мнению, не способствует достижению мира между Россией и Украиной.

"Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не помогает достичь мира между Украиной и Россией", - сообщили американцы перед голосованием.

Отметим, что это уже седьмая резолюция по Украине с начала полномасштабного вторжения России четыре года назад, но впервые США проголосовали против. Против документа также проголосовали Россия, Китай и Нигер.

По словам дипломатов, во время закрытого заседания 20 стран поддержали документ, среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина. Против проголосовали четыре государства, еще 10 воздержались, в частности Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

Напомним, МАГАТЭ считает, что Запорожская АЭС должна получить "особый статус" в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Ранее мы писали, что МАГАТЭ начало консультации с Украиной и Россией о перемирии в районе Запорожской АЭС, чтобы отремонтировать поврежденную резервную линию.