Суд обязал вернуть компаниям миллиарды долларов импортных пошлин Трампа. Это было незаконно
Суд по вопросам международной торговли США обязал таможенную службу вернуть компаниям около 130 млрд долларов, уплаченных в виде импортных пошлин, введенных администрацией президента ША Дональда Трампа.
Об этом говорится в решении судьи Ричарда Итона, которое анализируют российские СМИ.
Суд постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не даёт президенту права устанавливать такие импортные сборы.
При этом судьи указали, что это исключительные полномочия конгресса.
В документе Итона говорится, что все зарегистрированные импортёры могут воспользоваться решением. Там же содержится прямое предписание таможенной службе о возврате денег.
Ранее, 20 февраля, Верховный суд США отменил большинство пошлин, введённых Белым домом. Трамп назвал решение Верховного суда "позором" и ввёл против всех стран новые импортные пошлины в размере 15%.
При этом западные СМИ писали, что экономический рост в США к концу 2025 года резко замедлился. При этом инфляция ускорилась.
Что означает решение Верховного суда США по тарифам, мы анализировали в отдельном материале.