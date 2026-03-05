Суд по вопросам международной торговли США обязал таможенную службу вернуть компаниям около 130 млрд долларов, уплаченных в виде импортных пошлин, введенных администрацией президента ША Дональда Трампа.

Об этом говорится в решении судьи Ричарда Итона, которое анализируют российские СМИ.

Суд постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не даёт президенту права устанавливать такие импортные сборы.

При этом судьи указали, что это исключительные полномочия конгресса.

В документе Итона говорится, что все зарегистрированные импортёры могут воспользоваться решением. Там же содержится прямое предписание таможенной службе о возврате денег.

Ранее, 20 февраля, Верховный суд США отменил большинство пошлин, введённых Белым домом. Трамп назвал решение Верховного суда "позором" и ввёл против всех стран новые импортные пошлины в размере 15%.

При этом западные СМИ писали, что экономический рост в США к концу 2025 года резко замедлился. При этом инфляция ускорилась.

Что означает решение Верховного суда США по тарифам, мы анализировали в отдельном материале.