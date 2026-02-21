Экономический рост в США к концу 2025 года резко замедлился. При этом инфляция ускорилась.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на отчеты Министерства торговли США.

По их данным, в четвертом квартале рост американского ВВП замедлился до 1,4%, в то время как инфляция в декабре составила 3% в годовом измерении.

Как считает издание, это является следствием необычайно долгих шатдаунов и снижения потребительских расходов.

"Двойной удар в виде опубликованных экономических данных положил конец череде позитивных отчетов о занятости и инфляции, которые президент США Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники Белого дома приводили в качестве доказательства успеха своей программы. Это создаст проблемы для Трампа, рейтинги одобрения и популярности которого упали до рекордно низких значений - сразу на 23 процентных пункта", - пишет Politico, которое считается изданием, близким к Демпартии США.

Сам Трамп обвинил в проблемах демократов, которые не голосовали за бюджет (что и привело к шатдауну), а также главу ФРС Джероми Пауэлла, который отказался снизить процентные ставки.

"Демократическая забастовка обошлась США как минимум в два процентных пункта ВВП. Никаких забастовок! А ещё - снижение процентных ставок. Пауэлл, который опоздал на два дня, - худший!", написал Трамп.

Отметим, что в предыдущие кварталы экономика США быстро росла. Если в первом квартале был спад в 0,5% (из-за ускорение импорта, который торопились ввезти до новых пошлин Трампа), то во втором квартале ВВП вырос на 3,8% в годовом исчислении, а в третьем квартале темпы ускорились до 4,4%, что стало самым высоким показателем за последние годы.

Однако с учетом падения в первом квартале и замедления роста в последнем квартале, по итогам всего 2025 года ВВП США вырос на 2,2%, что ниже, чем в 2024 году, когда он составил 2,8%.

Ранее СМИ писали, что пошлины, которыми Дональд Трамп угрожает разным странам, нанесут ущерб самим Соединенным Штатам.

Сегодня американский президент объявил, что подписал указ о введении глобального 10-процентного тарифа для всех стран.