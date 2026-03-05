Европейский Союз вряд ли продлит временную защиту для украинских беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники.

"Меня бы очень удивило, если бы временная защита была продлена в нынешнем виде. Думаю, для временной меры пяти лет достаточно", – заявила спецпосланница Еврокомиссии по делам украинцев в ЕС Илва Йоханссон.

Так чиновница открыла конференцию под названием "Что будет после временного? Будущее украинцев в ЕС через четыре года".

По словам Йоханссон, украинцы, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, со временем должны будут сменить правовые основания для проживания. Это могут быть разрешения на проживание, выданные национальными правительствами, рабочие, учебные визы и другие формы легального пребывания.

Чиновница подчеркнула, что в случае затяжной войны Евросоюз и далее будет предоставлять защиту людям, покидающим Украину. Однако подход к этому может измениться – например, это будет защита лишь "для людей из регионов, которые очевидно небезопасны".

Йоханссон отмечает, что в Еврокомиссии видят, что большинство украинских беженцев спустя время решили остаться в ЕС.

В то же время ЕК готовит программу добровольного возвращения украинцев на родину. Она заключается в том, что Евросоюз будет оказывать поддержку организованным сообществам, а не делать одноразовые выплаты репатриантам.

"Мы не будем давать деньги непосредственно людям. Мы хотим инвестировать в местные сообщества", – пояснила Йоханссон.

Ранее мы писали, что меньше половины украинских беженцев планируют вернуться домой после войны.

О том, что после марта 2027 года Евросоюз свернёт программы поддержки украинских беженцев мы писали в отдельном материале.