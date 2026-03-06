Финляндия планирует отменить запрет на размещение ядерного оружия в стране
Хельсинки планирует разрешить размещение ядерного оружия на территории страны.
Об этом сообщило правительство страны, передаёт издание The Straits Times.
Финский закон об атомной энергии, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на своей территории.
Планируемая его отмена может открыть путь для размещения атомных бомб на финской земле во время войны, объясняет издание.
Ранее в Bild писали, что Финляндия построила десятки тысяч бункеров, куда поместится всё население страны.
Напомним, Финляндия призвала США не давать Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО.
Война в Украине продолжается 1470-й день.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась за Покровском, Мирноградом и под Краматорском в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке противником нового наступления и снова отказался отводить ВСУ из Донбасса.
