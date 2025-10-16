В отличие от других стран Европы, Финляндия не отказалась от строительства бункеров во второй половине XX века и продолжает активно их сооружать. В стране сейчас есть более 50 тысяч бункеров, где можно разместить почти все население страны.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, чей корреспондент побывал в одном из укрытий.

Вместимость бункеров составляет примерно 4,8 миллиона человек, тогда как население Финляндии составляет 5,6 миллионов. При этом в Хельсинки укрытий больше, чем жителей.

В стране есть закон, который обязывает оборудовать убежище в любом здании площадью больше 1,2 тысячи кв. м.

Бункер, который описан в газете, находится в Хельсинки на глубине 20 м и может вместить 6 тысяч человек. По словам смотрителя убежища, инструктора по гражданской обороне Томи Раска, укрытие выдержит ядерный удар.

Объект в мирное время не простаивает и используется в качестве спортивного центра: в нем есть тренажерный зал, хоккейная, гандбольная и детская игровая площадки. Также в укрытии работает подземная парковка.

Финляндия не делает государственных запасов на случай чрезвычайных ситуаций, эта обязанность возложена на самих граждан. В критической ситуации они должны принести в бункер запас провизии на 72 часа, фонарики, батарейки, спальные мешки, лекарства, средства гигиены, таблетки йода и т.д. Сигареты и алкоголь в бункерах запрещены.

В материале Bild сравнивает ситуацию с бункерами в Финляндии и Германии не в пользу последней. Из построенных немцами в прошлом 2 тысяч бункеров осталось 579, рассчитанных примерно на 480 тысяч мест (это 0,5% населения ФРГ).

Между тем сейчас в Германии после инцидента с дронами в Польше стал расти спрос на частные бункеры.

В мае СМИ писали, что британский премьер-министр Кир Стармер тайно поручил готовиться к вероятному нападению России и кроме прочего проверить работу бункеров для защиты правительства и королевской семьи.