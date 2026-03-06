Беспилотники резко осложнили логистику на фронте и работу артиллерии.

Об этом в интервью блогеру Юрию Романенко заявил офицер ВСУ Андрей Дмитренко.

По его словам, раньше боеприпасы на артиллерийские позиции, находившиеся ближе к линии фронта, подвозили грузовиками.

"Ты приехал на "Урале", сгрузил кучу ящиков со снарядами и уехал. Были случаи, когда технику выбивали, но это происходило довольно редко", - рассказал он.

Позднее снабжение начали осуществлять менее заметными пикапами.

"На пикап ты не нагрузишь даже десять артиллерийских снарядов - ни 155-го, ни 152-го калибра. Приходится делать больше рейсов, но так хотя бы есть шанс проскочить", - отметил Дмитренко.

Сейчас же артиллерийские позиции находятся еще дальше от линии фронта, а доставлять боеприпасы стало сложнее. По словам офицера, для этого все активнее используют наземные роботизированные платформы, однако их грузоподъемность ограничена и их нередко уничтожают.

"Их, конечно, меньше жалко, чем людей, но проблему это полностью не решает", - добавил офицер.

Ранее мы не раз писали, как меняется и совершенствуется тактика использования дронов как ВСУ, так и россиянами. Например, на днях сообщалось, что Россия стала применять ударные беспилотники "Герань" на предельно малых высотах.

Война в Украине продолжается 1472-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным мониторингового ресурса Deep State, армия РФ продвинулась в Гришино за Покровском и в Гуляйполе. С учетом этих продвижений РФ контролирует более 80% Гуляйполя. Также в четверг состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200 человек". При этом мирные переговоры пока отложены из-за войны в Иране.

