На коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачены командующий логистикой Воздушных сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, в мае 2025 было выделено 1,4 миллиарда гривен на строительство сборно-разборных арочных конструкций. Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения в проектах, которые не отвечали требованиям безопасности, а конструкции не обеспечивали надлежащую защиту самолетам. К тому же стоимость работ была существенно завышена. Несмотря на это началось перечисление авансовых платежей по договорам.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю СБУ с просьбой посодействовать в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, поскольку был задействован в схеме и привлек к ней одного из подрядчиков.

Чтобы избежать ответственности и обеспечить невмешательство в процесс проверок, чиновники предложили взятку в 13 миллионов (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных денег. Также они хотели привлечь лояльных аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля при попытке передачи взятки участников схемы задержали. Правоохранители изъяли 320 тысяч долларов США.

Кравченко не назвал имена фигурнатов дела. По данным СМИ, были задержаны Андрей Украинец и полковник Владимир Компаниченко.

Напомним, руководители областных управлений СБУ уже попадали в скандалы. Так, СМИ писали о том, что глава Полтавского областного управления СБУ Константин Семенюк скупает дорогие активы по заниженной стоимости у фигурантов своих расследований.

Также мы сообщали о коррупционной схеме закупок некачественных продуктов для ВСУ.