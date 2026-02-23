Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) на получении 68 тысяч долларов взятки.

Сообщение об этом появилось на странице НАБУ в Фейсбуке.

По версии бюро, сотрудник Главного управления СБУ в Киеве и области получил по 34 тысячи долларов с двух мужчин за снятие их с розыска за нарушение правил военного учёта и оформление отсрочки от мобилизации.

Ранее в СМИ проходили сообщения, что глава Полтавского областного управления СБУ Константин Семенюк скупает дорогие активы по заниженной стоимости у фигурантов своих расследований.

Напомним, недавно НАБУ и САП обвинили СБУ в прослушке своего сотрудника.

В последние пару месяцев не было слышно о новых конфликтах между следственно-силовыми ведомствами. Однако в политических кругах не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский не отказался от планов нанести контрудар по НАБУ и САП силами СБУ, ГБР и Офиса генерального прокурора.

Также "Страна" разбиралась, грядёт ли чистка СБУ после встречи Зеленского с Покладом.