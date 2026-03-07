Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу к диалогу с Россией и к большей самостоятельности в международных делах.

С такими тезисами Меркель выступила на приеме в ратуше Гамбурга.

По ее словам, Евросоюз должен как самостоятельная сила участвовать в переговорах по ключевым вопросам мировой политики наравне с США, включая войну в Украине.

Меркель напомнила, что еще в 2021 году считала ошибкой оставлять переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным только Соединенным Штатам.

"Мы не должны оставлять такие встречи на усмотрение только США. Ведь речь идет о жизненно важных интересах Европы", - сказала бывший канцлер.

Она хочет, чтобы ЕС "действовал как военный сторонник Украины по отношению к агрессору России - что важно и незаменимо - но и использовал свою дипломатическую мощь для прекращения этой агрессивной войны".

Только в этом случае "мы достигнем того, чего хотим, чтобы Россия не выиграла войну и чтобы у Украины было будущее как суверенного государства в мире и свободе", добавила Меркель.

Она также призвала европейские страны к укреплению экономической и технологической независимости, "чтобы ЕС мог действовать как единый глобальный актор и защищать свои интересы и ценности". От кого надо меньше зависеть, канцлер не уточнила, но, судя по всему, речь идет прежде всего о США.

Ранее за прямые переговоры с Россией уже выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако действующий канцлер Германии Фридрих Мерц (к слову, однопартиец Меркель по партии ХДС) отверг такие призывы.

Кроме того, Мерц заявил, что не верит в результативность длящихся мирных переговоров. Он полагает, что война в Украине может завершиться лишь тогда, когда истощатся ресурсы у одной из сторон.