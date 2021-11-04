Во время визита главы Министерства обороны США Ллойда Остина в Киев, который состоялся в октябре, Украина разрабатывала план контрнаступления на Россию в случае полномасштабной войны.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, от Запада в поддержку Украины в случае "большой войны" последуют санкции против президента РФ Владимира Путина.

"Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию, даже к полномасштабному наступлению. Планирование составлено еще в апреле. Совместные планы реагирования разработаны с международными партнерами, напомню, две недели назад был министр обороны США Остин в Украине. Если будет полномасштабная война, независимо от того, что будет с Украиной, а будет нелегко, Россия потеряет обороноспособность лет на пять. А может пошатнется сам путинский режим, потому что последуют санкции, и будут большие проблемы", - заявил Арестович.

Напомним, западные издания написали о наращивании российских войск на границе с Украиной.

Также сообщалось, секретарь СНБО Данилов назвал дезинформацией заявления американцев о перемещении российских войск к границам Украины.