В агентстве Reuters три раза правили фамилию украинского президента Владимира Зеленского в тексте новости о том, что он пообщался по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Новость появилась на сайте агентства вечером 6 декабря.

Редактор-новостник Reuters сначала подал фамилию Зеленского в таком виде:

U.S. STATE DEPARTMENT SAYS SECRETARY OF STATE BLINKEN SPOKE TO UKRAINIAN PRESIDENT ZELINSKY ON MONDAY AHEAD OF PRESIDENT BIDEN\'S CALL WITH RUSSIA\'S PUTIN ON TUESDAY.

Во втором варианте в фамилии появилась вторая буква I:

CORRECTED-U.S. STATE DEPARTMENT SAYS SECRETARY OF STATE BLINKEN SPOKE TO UKRAINIAN PRESIDENT ZELINSKIY (NOT ZELINSKY) ON MONDAY AHEAD OF PRESIDENT BIDEN'S CALL WITH RUSSIA'S PUTIN ON TUESDAY.

Окончательный вариант выглядит уже так:

CORRECTED-U.S. STATE DEPARTMENT SAYS SECRETARY OF STATE BLINKEN SPOKE TO UKRAINIAN PRESIDENT ZELENSKIY (NOT ZELINSKIY) ON MONDAY AHEAD OF PRESIDENT BIDEN'S CALL WITH RUSSIA'S PUTIN ON TUESDAY.

К слову, в США спутниковый канал C-SPAN Зеленского как-то назвал "президентом Левински", намекая на то, что он может стать причиной импичмента Дональда Трампа так же, как некогда стала Моника Левински для Билла Клинтона. Может, этот факт и послужил причиной описки редактора.

Ранее "Страна" сообщала, о чем говорили Зеленский с Блинкеном.