В окружении Зеленского считают, что вводить санкции против России в случае военной агрессии будет слишком поздно. Слова неназванного советника президента передает CNN.

Советник президента Украины заявил изданию, что, по его мнению, введение санкций только после вторжения России было бы бесполезным и что, по крайней мере, некоторые санкции должны быть наложены упреждающе, чтобы заставить Россию отступить.

"Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания", - сказал советник.

Однако он добавил, что "введение жестких санкций сейчас - со встроенными в них положениями об откате, если Россия предпримет реальные шаги по деэскалации - имеет шанс сработать".

"У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу - ввести санкции против России не после возможного нападения на Украину, с до. То есть прямо сейчас...

Идея понятная. Но ее, вероятно, ждёт такая же судьба как и призывы Киева к Западу остановить строительство "Северного потока-2" и ввести против него санкции. Полный игнор", - комментирует инициативу телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в Киеве допустили остановку транзита российского газа через Украину уже этой зимой.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД России назвали действия украинского корабля у Керченского пролива "очередной провокацией на море".

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