В пятницу, 10 декабря, в возрасте 78 лет скончался вокалист и гитарист американского поп-рок-квартета The Monkees, актер, режиссер и продюсер Майкл Несмит.

Об этом пишет Rolling Stone.

В заявлении его семьи говорится, что Несмит умер мирно и естественным образом в окружении семьи.

"С бесконечной любовью мы сообщаем, что Майкл Несмит умер сегодня утром в своем доме, мирно и естественным образом в окружении семьи", — указывается в заявлении родственников музыканта.

Несмит известен как участник группы The Monkees, которая была создана в 1965 году. После ухода Несмита квартет распался, но многие его хиты остаются популярны и сегодня.

Наиболее известной композицией группы является "I'm a Believer".

Дискография The Monkees насчитывает 13 альбомов, а на счету самого музыканта 14 сольных альбомов. В 1966 году на телеэкранах впервые появился телесериал о The Monkees, который растянулся на два сезона — выходил в эфир с 1966 по 1968 год. Он был снят по примеру фильмов о ливерпульской четверке The Beatles и впоследствии был удостоен двух наград Emmy.

