Похоже что создание территорий приоритетного развития (ТПР) в Донецкой и Луганской областях решили отсрочить на один год.

В декабре в Раде был зарегистрирован проект №6403, который предполагает создание стимулов для поддержки экономики в этом регионе. В том проекте говорилось, что ТПР в 15 громадах, которые граничат с неподконтрольными, будут созданы с 1 января 2022 года. Однако позже тот же состав авторов внес в Раду дополнительный законопроект, который уточняет расходы, которые придется выделить на эти стимулы.

И такие расходы в документе просчитаны только с 2023 года, что и свидетельствует об отсрочке с реализацией этой идеи.

Так, в парламенте был зарегистрирован проект №6461, предполагающий изменения к Бюджетному кодексу в части выделения средств из госбюджета на территории приоритетного развития. В проекте предлагается выделять дотацию и субвенцию на ТПР в размере 450 млн гривен ежегодно с 2023 до как минимум 2025 года.

Напомним, особый правовой режим хоздеятельности на территориях приоритетного развития должен был заработать с 1 января 2022 года до 1 января 2032 года.

Однако, документ не был своевременно принят.

По задумке авторов проекта для управления территориями приоритетного развития должен быть создан новый специальный государственный орган - Агентство по управлению ТПР в составе 40 человек с годовым финансированием 86 млн грн. Этот орган будет подконтролен и будет управляться Министерством по вопросам реинтеграции. Этот орган будет предоставлять предприятиям Донбасса статус резидента ТПР, на которого будут распространяться различные льготы и стимулы.

Кто может получить статус резидента ТПР, "Страна" описывала ранее.

Среди льгот, которые получат резиденты ТПР - частичная компенсация стоимости подключения к сетям (электроэнергии, газа, водоснабжения). Также для микропредприятий предполагаются компенсации за стоимость электроэнергии, но по интересной схеме - в том случае, если тариф будет выше среднего по Украине, а понятие среднего будет определять Кабмин, но в любом случае это решение остается за местными военно-гражданскими администрациями.

Также предполагается, что резиденты ТПР будут платить только 50% оплаты за землю, опять же - по решению местных органов власти.

Учитывая тот факт, что эти налоги поступают в местные бюджеты, соответственно, громады не получат половину поступлений. Компенсировать недополученные средства и хотят компенсацией из государственного бюджета в размере 450 млн гривен в год.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 августа 2021 года Кабмином была утверждена Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. Суть этого документа - создать условия на территориях, граничащих с неподконтрольными, которые были бы привлекательными для инвесторов.

Также мы писали, что в Раду внесли законопроект о спецрежиме для бизнеса Донбасса.