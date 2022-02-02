Сооснователь компании "Цитрус" Дмитрий Зинченко заявил, что из-за судебного запрета пользоваться торговой маркой и конфликта совладельцев крупные кредиторы сокращают сотрудничество с ней.

Слова Зинченко приводит РБК-Украина.

Бизнесмен рассказал, что товарное финансирование "Цитруса" прекратила компания "Алло". А "Альфа банк" на треть сократил кредитный лимит компании - то есть на 50 миллионов гривен. Кроме того, банк рассматривает вопрос о его полном закрытии.

"Конфликт набирает обороты. Компания все больше подходит к возможному дефолту по долгам. Выручка в январе упала на 100 миллионов. Если корпоративный конфликт в скором времени не будет завершен, "Цитрус" может исчезнуть с рынка", - предрек Зинченко.

Как писала "Страна", чуть менее года назад, 1 марта 2021-го известный бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвес", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус".

А 10 января стало известно, что Хозяйственный суд Киева запретил"ЗТ-Инвест" использовать торговую марку и доменное имя компании сitrus.ua. Через несколько дней после вынесения судом решения сайт сети прекратил работу.