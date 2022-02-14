Президенту Украины Владимиру Зеленскому на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем задали вопрос, где сейчас его семья. Видимо, в связи с тем, что нардеп София Федына вчера заявила, что первая леди с детьми покинула страну.

Президент сказал, что его семья в Киеве. "Моя семья всегда с Украиной" - сказал он.

Также президент прокомментировал слухи о вылете из Украины десятков чартеров с топ-бизнесменами. "Остаются те, кто с нами", - добавил Зеленский.

После этого он обрушился с критикой на тех, кто в эти дни решил уехать из страны. В частности, на олигархов: "Свой приговор они себе вынесли, но они должны вернуться к своим сотрудникам".

Также он призвал уехавших из страны депутатов лететь домой. А заодно начал упрекать тех, кто уезжает на работу в Европу.

В частности, коснулся вчерашнего поста журналистки "Радио Свобода" Ирины Ромалийской (известной тем, что регулярно обвиняла других журналистов в недостаточно "патриотической" позиции), которая заявила, что едет в Прагу работать (пост вызвал большой шум в Сети, журналистку начали обвинять в бегстве).

Зеленский конкретно Ромалийскую не упомянул, но критически высказался о тех, кто будучи "патриотами", "уезжает в Прагу".

Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц не ответил Зеленскому на вопрос, какие санкции Германия введет против РФ в случае эскалации. Ранее он уже заявлял о необходимости сохранять неопределенность в вопросе возможных санкций против РФ.