Сотрудники Госпогранслужбы Украины в лесах Карпат спасли двух студентов из Алжира, которые бродили там несколько дней.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ночью на Буковине пограничники обнаружили двух иностранцев. Мужчин с явными признаками переохлаждения и усталостью нашли среди леса, в пределах пограничной полосы.

По словам задержанных, они несколько дней бродили по лесам Карпат. Туристы оказались гражданами Алжира и прибыли в Украину легально с целью обучения. Никаких документов у них при себе не было.

В настоящее время спасенные студенты находятся в пункте временного содержания пограничного отряда. Выясняются все обстоятельства правонарушения.

Ранее мы сообщали, что пограничники задержали семерых нелегалов, которые пытались пересечь украино-румынскую границу. У задержанных не было никаких документов. Пятеро "туристов" представились гражданами Индии, еще двое - Непала. Все мужчины приехали в Украину легально учиться и работать. В настоящее время все задержаны в пункте временного содержания.

Также мы рассказали, что пограничники задержали двух палестинцев, которые едва не замерзли по пути в Украину.