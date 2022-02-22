Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос Минских соглашений более не стоит на повестке дня, на первый план выходит вопрос гарантий безопасности для РФ.

Об этом пресс-секретарь Путина сказал во время брифинга, пишет "Сегодня".

"Вопрос "Минска-2" более не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ", - заявил он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР". После этого украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявила, что Россия вышла из Минских соглашений, признав "ЛДНР".

Однако в Москве придерживаются иного мнения - постпред РФ в ООН заявил, что признание Россией "ЛДНР" не меняет Минские соглашения и Киев должен их выполнять.

В свою очередь в МИД Франции расценили признание "ЛДНР" как отказ Москвы от международных обязательств и Минских соглашений.

При этом в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями.

Что означает признание Россией "ЛДНР", Олеся Медведева объясняла в новом выпуске своего блога.