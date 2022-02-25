В России сделали первый шаг к запрету социальной сети Facebook
В России сделали первый шаг к запрету социальной сети Facebook на территории Российской Федерации.
Роскомнадзор принял решение о начале его частичной блокировки с 25 февраля.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.