Республиканская партия в Сенате США внесла законопроект о запрете на импорт российского урана в связи с событиями в Украине.

"Настало время навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка", - заявил один из авторов законопроекта сенатор от Вайоминга Джон Баррассо.

По его словам, "запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним".

Напомним, что неделей ранее указом Байдена США отказались импортировать из РФ нефть и другие энергоносители.

Также "Страна" сообщала, что Германия может ввести эмбарго на покупку российских нефти и газа.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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