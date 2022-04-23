Новый случай лихорадки Эбола был подтвержден на северо-западе Демократической Республики Конго спустя четыре месяца после окончания последней вспышки в стране. Это первое заражение в стране в 2022 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национального института биомедицинских исследований.

По данным института, зараженный - 31-летний мужчина из города Мбандака, столицы Экваториальной провинции Конго. У пациента появились симптомы 5 апреля, но он не обращался за медицинской помощью более недели. Он был госпитализирован в центр лечения лихорадки Эбола 21 апреля и умер в тот же день.

"Время не на нашей стороне. У болезни была двухнедельная фора, и теперь мы играем в догонялки", - приводит издание слова регионального директора ВОЗ в Африке, доктора Матшидисо Моэти.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Мбандаке уже предпринимаются усилия по сдерживанию болезни, и в ближайшие дни начнется кампания по вакцинации.

В Конго было уже 13 вспышек лихорадки Эбола, в том числе одна в 2018-2020 годах на востоке, в результате которой погибли почти 2300 человек, что является вторым по величине числом жертв, зарегистрированным в истории геморрагической лихорадки.

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