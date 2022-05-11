В России хотят обязать службы такси делиться с ФСБ данными о поездках россиян
В России хотят обязать службы заказа такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов.
Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
При этом Минюст РФ в заключении к законопроекту заявил, что данная норма "представляется трудно реализуемой".
Ранее стало известно, что Facebook и Snapchat собирают данные владельцев айфонов, даже если они отказались от слежения.
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.