Кабинет министров Украины повысил предельный возраст пребывания на службе в органах МВД для среднего и старшего начальствующего состава с 45 до 55 лет.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Внесены изменения в Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, в частности, увеличен лицам среднего и старшего начальствующего состава предельный возраст пребывания на службе с 45 лет до 55 лет", - написал он.

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