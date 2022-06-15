США ввели санкции против очередной группы лиц. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список двух сторонников "этнически мотивированной воинствующей экстремистской группы" Российское имперское движение" (РИД) - граждан Украины и России.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве рассказали, что 7 апреля 2020 года Государственный департамент США присвоил РИД статус особо опасных мировых террористов за подготовку к терактам.

"Российское имперское движение" стремилось собирать и перемещать средства, используя международную финансовую систему, с намерением создать глобальную сеть групп, которые поощряют экстремистские взгляды и подрывают демократические процессы. РИД и его сторонники продолжают усугублять агрессивную войну России в Украине своими усилиями по сбору средств", - сказал заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Под санкции попали:

Станислав Шевчук, представитель РИД в Европе, в 2017 году посетил США для установления связей между РИД и крайне правыми экстремистскими и белыми националистическими группами;

Александр Жучковский, проживающий в России сторонник РИД, неоднократно использовал свою учетную запись в соцсети ВКонтакте для сбора средств и вербовки в РИД. С 2014 года Жучковский собрал более 200 миллионов рублей на закупку оружия и военной техники для РИД и пророссийских боевиков на Донбассе, сейчас собирает средства и закупает на них военную технику войск РФ, ведущих боевые действия в Украине.

гражданин Швеции Антон Тулин, который занимается террористической подготовкой, несмотря на отбытие тюремного заключения за теракты в Швеции в 2017 году.

В результате санкций все их имущество, которое находится в США или под контролем лиц из США, должно быть заблокировано.

Ранее "Страна" сообщала, что Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции.

Также мы приводили слова Алексея Арестовича о том, что антироссийские санкции работать не будут, как ранее не сработали ограничения против Ирана.