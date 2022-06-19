Разрушены дома в центре города. Появились фото последствий обстрела Гуляйполя
В Гуляйполе в Запорожской области в результате вчерашнего обстрела были попадания в жилые дома и магазины в центре города. Об этом сообщает полиция города.
Тяжелой артиллерией противника повреждена многоэтажка и около десятка частных одноэтажных строений. Разрушены крыши, выбиты окна и двери.
Фото: Национальная полиция
На территории домовладений от разрыва ракет иссечены заборы, повреждены гаражные помещения и хозяйственные постройки. Кроме частных домов, пострадали четыре магазина и почтовое отделение. Повреждены фасады торговых точек. Информации о человеческих жертвах пока нет.
Фото: Национальная полиция
Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.
"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.