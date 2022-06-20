В РФ признание Кремлем "ЛДНР", указ о котором 21 февраля подписал Владимир Путин, решили внести в школьную программу по истории.

Проект программы опубликован на сайте российского "Института стратегии образования".

Планируется, что эту тему девятиклассники российских школ должны изучать в рамках курса "Введение в новейшую историю России".

Среди тем курса - также "воссоединение" Крыма с Россией", и "Общероссийское голосование по поправкам к Конституции". Содержание темы про "ЛДНР" не раскрывается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине "дерусифицируют" школьную программу.

Также мы сообщали, что из школьной программы уберут "Войну и мир" и добавят уроки по противоминной деятельности.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.