"ДНР" ведет с КНДР переговоры о признании, заявила "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова.

"У нас было несколько рабочих встреч с послом КНДР в Москве [Син Хон Чхолем], мы ведём диалог по этому вопросу", — сказала она.

Ранее "ДНР" признала Сирия, после чего Украина объявила о разрыве отношений с ней.

Кроме того, недавно а "ДНР" сообщили, что в состав "международного трибунала" над украинскими пленными войдут "ЛНР" и Сирия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.