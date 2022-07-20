Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведка Украины в будущем сделает "громкие" заявления о "некоторых людях", которые после 24 февраля выпали из публичного пространства.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. И никто не знает, где они находятся. Таковы были мощные люди, которые не засыпали бы после того, как они бы ни сделали то или иное выступление, либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", - сказал он.

Также Данилов добавил, что украинская разведка готовилась к полномасштабному вторжению и выразил ей благодарность в "блестящей подготовке к этому особому периоду".

Напомним, ранее Данилов заявил, что в ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS.

Также мы приводили его заявление, в которого он призвал готовиться к затяжной войне.