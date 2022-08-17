Президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией. Он подразумевает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей и $64 млрд на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок, а также налоговую реформу.

Налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на $300 млрд. Новации заставят крупнейшие корпорации платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на тех, кто зарабатывает меньше $400 тысяч в год, пишут авторы.

На подписание закона отреагировали американские газеты.

Washington Post напоминает, что на церемонии подписания Байден назвал его одним из самых важных в истории страны.

New York Times пишет, что оппозиция в сенате заставила Байдена отказаться от большей части своих обещаний. Например, от пересмотра налогового кодекса по принципу "вознаграждать труд, а не богатство".

Президент также не стал повышать верхние предельные ставки подоходного налога для граждан с высокими доходами или облагать налогом доходы от инвестиций миллионеров по тем же ставкам, что и зарплату. Хотя до этого говорил, что эти меры могут помочь сократить экономическое неравенство.

Авторы Wall Street Journal считают, что сейчас Байдену и его партии предстоит важное испытание: им нужно будет убедить общественность в правильности закона, ведь многие из его преимуществ не вступят в силу в течение многих лет. Рейтинг одобрения президента США снизился на фоне высоких темпов инфляции, из-за чего ожидается, что демократы потерпят поражение на предстоящих выборах.

Ранее "Страна" писала, что годовая инфляция в США достигла максимального за сорок лет уровня.

Между тем министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что не удастся быстро снизить неприемлемо высокую инфляцию.