Сотрудникам полиции запретили выезд из России, а правоохранителей, имеющих допуск к гостайне заставили сдать паспорта, сообщает Telegram-канал Baza.

"Распоряжение о запрете выезда подписали 23 сентября. С этого момента личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеют права покидать Россию. Даже в рекомендованные для сотрудников силовых служб отпуска. В исключительных случаях уехать можно, но только после согласования с руководством", – говорится в сообщении.

Тем, кому раньше был согласован отпуск за границу, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, сделанных до 21 сентября, пишет "Baza", но и это может не всегда помочь.

"Также в последнее время сотрудники МВД почему-то чаще стали практиковаться в стрельбе. Сейчас такие занятия проходят еженедельно", - пишет Telegram-канал.

Напомним, по данным разведки Британии, из России выехало призывников больше, чем численность сил вторжения в феврале 2022 года.

По данным СМИ, российская певица Алла Пугачева после проверок в РФ выехала за границу вместе с детьми.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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