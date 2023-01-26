Украинские солдаты, воюющие в Бахмуте, заявили CNN, что опасаются попытки окружения города российскими войсками, хотя и не ожидают кардинальных перемен в ближайшие дни.

"Ситуация в городе очень тревожная, но мы продолжаем сражаться", - сказал один из солдат, имя которого CNN не называет по соображениям безопасности.

Солдат, который публикует посты в TikTok под позывным "Киянин", заявил в среду, что город "постоянно" подвергается артиллерийским и авиаударам.

"Сейчас русские концентрируют пехоту, используют бронетехнику и танки и делают небольшие успехи. Они лезут, как тараканы", - сказал он.

Солдат сообщил, что русские силы пытались продвигаться как к северу, так и к югу от города.

Неназванный солдат в Бахмуте, с которым CNN поддерживает постоянный контакт в течение нескольких недель, сказал, что "идут ожесточенные уличные бои за каждый дом на востоке, северо-востоке и юго-востоке", но сказал, что, хотя российская угроза продолжает расти, он не верит, что русские добьются значительного прогресса в ближайшие дни.

"Это очень беспокоит и нас, и всех, кто в здравом уме, особенно тех, кто видел, что случилось с людьми, окруженными в Соледаре. И мы были там. И никто не хочет, чтобы это повторилось", - сказал солдат.

Ранее сообщалось, что россияне усиливают давление на Угледарском и Бахмутском направлениях.

Также мы писали, что войска РФ обстреляли восьмиэтажки в Бахмуте из огнеметной системы "Солнцепек".