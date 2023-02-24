Белый дом подтвердил, что страны "Большой семерки" (G7) согласовали выделение Украине финансовой помощи на 39 млрд долларов.

Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, пресс-служба Белого дома.

"Мы будем продолжать помогать поддерживать экономическую и финансовую стабильность Украины, в том числе решать неотложные краткосрочные экономические потребности. В этом контексте мы приветствуем прогресс, достигнутый министрами финансов G7 в увеличении экономической поддержки Украины до 39 миллиардов долларов в 2023 году и ожидаем дополнительных обязательств", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что cтраны "Большой семерки" дали понять, что до конца войны не намерены тратить замороженные российские активы.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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