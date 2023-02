Трек американской кантри-звезды Брэда Пэйсли, включающий фрагмент высказывания Владимира Зеленского, в день релиза, 24 февраля, занял первое место по загрузкам в iTunes Store от Apple.

Трек с голосом Зеленского называется "Same Here". Эта песня не об Украине и не о продолжающейся войне, а представляет собой размышления о сходствах, которые связывают людей по всему миру несмотря на мнимые культурные различия.

Зеленский вступает на последней минуте песни и говорит: "Мы в жизни говорим на разных языках, но я думаю, что мы ценим одно и то же — детей, свободу, наш флаг, наших солдат, наш народ… Между нашими двумя странами нет различий в отношении к этим вещам".

Пейсли написал "Same Here" в соавторстве с Ли Томасом Миллером и фронтменом Dawes Тейлором Голдсмитом. Композиция стала первой со следующего альбома Пейсли "Son of the Mountains".

50-летний Пэйсли является трехкратным обладателем премии "Грэмми". Он один из амбасадоров запущенной Зеленским фандрайзинговой кампании United24. Вырученные от продажи трека средства пойдут на восстановление разрушенных войной домов в Украине.

