В окрестностях Коломны Московской области произошел взрыв.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Видео со звуком взрыва опубликовал телеграм-канал Mash. Звук взрыва был слышен не по всему городу, а только в сельской части за Москва-рекой.

Также появилось видео зарева на месте взрыва.

Причины пока неизвестны. По предварительным данным, он произошел около 20:30 по киевскому времени (в 19:30 по Киеву).

"Экстренные службы выехали на место", — сказали в пресс-службе администрации города. Более подробная информация о случившемся властям пока не известна.

Как мы писали, три дня назад в российском городе Туапсе сообщали о взрывах на нефтебазе. В соцсетях пользователи рассказывали о звуках взрывов, которые разбудили людей. По данным власти города, в хозяйственной постройке на территории нефтебазы произошел пожар, резервуары с топливом при этом оказались не затронуты.

А сегодня утром в Тульской области РФ прогремел взрыв. Его слышали в километре от поселка Молодежный местные жители. Они обнаружили в поле чёрную воронку, усыпанную пеплом, и металлические осколки, разлетевшиеся от неё.