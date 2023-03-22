Американский телеканал CNN спросил у жителей Китая, что они думают о войне в Украине.

Часть опрошенных сказали, что президент РФ Владимир Путин "крутой парень" и что Россия выиграет войну, а председатель КНР Си Цзиньпин поможет установить мир.

Другие считают, что Россия должна "поговорить" с Украиной и критикуют США за отправку оружия в Украину.

Некоторые опрошенные полагают, что войну начала Украина.

Ранее мы рассказывали, что обсуждали главы КНР и РФ на встрече в Москве.

Между тем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему он не понравился Украине.