С понедельника, 27 марта, в Херсоне продлят время движения общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

"Это решение принято Херсонской городской военной администрацией в связи с увеличением комендантского часа до 20:00", - говорится в сообщении.

В ОВА добавляют, что последний рейс автобусов осуществлялся до 16:30 и учитывая увеличение светового дня будет продолжено движение общественного транспорта до 18:30.

Как мы писали, начиная с пятницы, 24 марта, в Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа. Он будет начинаться в 20:00 и продлится до 6:00.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область и провел координационное совещание по ситуации в регионе.

Также мы писали, что сегодня ночью РФ обстреляла центр Херсона, пострадали больница и жилые дома.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

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