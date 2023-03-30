В Украине увеличат предельный возраст для принятия на военную службу по контракту.

Об этом сообщил представитель Минобороны Украины полковник Сергей Литовченко на брифинге.

По его словам, предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава увеличат до 32 лет.

"Это касается военнослужащих, резервистов, военнообязанных, не имеющих воинских званий офицерского состава и граждан призывного возраста, получивших высшее образование со степенью не ниже бакалавра и успешно завершивших курс военной подготовки офицерского состава", – отметил полковник.

Летом Кабинет министров Украины повысил предельный возраст пребывания на службе в органах МВД для среднего и старшего начальствующего состава с 45 до 55 лет.

А чуть более года назад, еще до войны, в Украине рассматривали возможность увеличить предельный возраст резервистов теробороны до 70 лет.