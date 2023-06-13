Последняя песня The Beatles. Пол Маккартни объявил о новой записи с голосом Джона Леннона из старого демо
Британский музыкант Под Маккартни анонсировал выпуск "новой и последней песни" ливерпульской четверки The Beatles, записанной с помощью искусственного интеллекта.
Об этом экс-"битл" сказал в интервью BBC Radio 4.
По словам Маккартни, композиция уже закончена, а ее выход запланирован на конец года. Название композиции 80-летний артист не раскрыл. Однако пообещал, что поклонники услышат в песне голос Джона Леннона, который искусственный интеллект извлек из старой демозаписи.
Журналист BBC Марк Сэвидж предположил, что "новой и последней песней" The Beatles может оказаться "Now and Then", которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году. Трек содержался на одной из двух кассет с пометкой "Для Пола", переданных Маккартни уже овдовевшей художницей Йоко Оно после убийства Леннона.
Маккартни признался, что идея завершить трек с помощью искусственного интеллекта появилась во время работы над документальным фильмом "The Beatles: Get Back", выпущенном в 2021 году Питером Джексоном. Современные технологии позволили отделить голоса музыкантов The Beatles от фонового шума.
The Beatles существовала с 1960 по 1970 год. В середине 1970-х музыканты предпринимали попытки воссоединения, но в 1980 году Джона Леннона убили.
"When we came to make what will be the last Beatles record... We were able to get John's voice through AI."— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) June 13, 2023
Ahead of his exhibition at @NPGLondon of Beatles photos, Sir Paul McCartney spoke to @Marthakearney and revealed that a new record will be released this year.#R4Today
Ранее мы сообщали, что сын Леннона Джулиан исполнил песню отца "Imagine" в поддержку Украины.
Также мы писали об обвинении Маккартни в адрес Леннона в распаде The Beatles и его признании, что он мечтал воскресить группу.