Британский музыкант Под Маккартни анонсировал выпуск "новой и последней песни" ливерпульской четверки The Beatles, записанной с помощью искусственного интеллекта.

Об этом экс-"битл" сказал в интервью BBC Radio 4.

По словам Маккартни, композиция уже закончена, а ее выход запланирован на конец года. Название композиции 80-летний артист не раскрыл. Однако пообещал, что поклонники услышат в песне голос Джона Леннона, который искусственный интеллект извлек из старой демозаписи.

Журналист BBC Марк Сэвидж предположил, что "новой и последней песней" The Beatles может оказаться "Now and Then", которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году. Трек содержался на одной из двух кассет с пометкой "Для Пола", переданных Маккартни уже овдовевшей художницей Йоко Оно после убийства Леннона.

Маккартни признался, что идея завершить трек с помощью искусственного интеллекта появилась во время работы над документальным фильмом "The Beatles: Get Back", выпущенном в 2021 году Питером Джексоном. Современные технологии позволили отделить голоса музыкантов The Beatles от фонового шума.

The Beatles существовала с 1960 по 1970 год. В середине 1970-х музыканты предпринимали попытки воссоединения, но в 1980 году Джона Леннона убили.

"When we came to make what will be the last Beatles record... We were able to get John's voice through AI."



Ahead of his exhibition at @NPGLondon of Beatles photos, Sir Paul McCartney spoke to @Marthakearney and revealed that a new record will be released this year.#R4Today