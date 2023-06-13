Маккартни не раскрыл деталей о песне. Фото: twitter.com/Marthakearney

Британский музыкант Под Маккартни анонсировал выпуск "новой и последней песни" ливерпульской четверки The Beatles, записанной с помощью искусственного интеллекта.

Об этом экс-"битл" сказал в интервью BBC Radio 4.

По словам Маккартни, композиция уже закончена, а ее выход запланирован на конец года. Название композиции 80-летний артист не раскрыл. Однако пообещал, что поклонники услышат в песне голос Джона Леннона, который искусственный интеллект извлек из старой демозаписи.

Журналист BBC Марк Сэвидж предположил, что "новой и последней песней" The Beatles может оказаться "Now and Then", которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году. Трек содержался на одной из двух кассет с пометкой "Для Пола", переданных Маккартни уже овдовевшей художницей Йоко Оно после убийства Леннона.

Маккартни признался, что идея завершить трек с помощью искусственного интеллекта появилась во время работы над документальным фильмом "The Beatles: Get Back", выпущенном в 2021 году Питером Джексоном. Современные технологии позволили отделить голоса музыкантов The Beatles от фонового шума.

The Beatles существовала с 1960 по 1970 год. В середине 1970-х музыканты предпринимали попытки воссоединения, но в 1980 году Джона Леннона убили.

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