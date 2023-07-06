На фоне контрнаступления ВСУ российское военное командование передислоцировало для участия в войне против Украины подразделения, обычно несущие службу на значительном расстоянии от украинских границ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

"Военные формирования, стянутые со всей России, сейчас несут основное бремя контрнаступления Украины. В Запорожской области 58-я общевойсковая армия обороняет сильно укрепленные рубежи; обычно она защищает Кавказский регион России", - говорится в сообщении.

При этом, по данным британской разведки, в районе Великой Новоселки Донецкой области фронт держат 5-я общевойсковая армия и морская пехота - они обычно базируются в 7 000 километрах как противовес "китайскому могуществу", добавили в министерстве.

Кроме того, вокруг Бахмута российская оборона в основном сформирована с воздушно-десантных полков, ранее дислоцированных на западе России. Они обычно действуют как элитные силы быстрого реагирования в случае напряженности в отношениях с НАТО.

"То, как Россия воспринимает риски в Евразии, показывает, как война нарушила установленную российскую национальную стратегию", - добавили в Минобороны Британии.

Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что в связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции решено было усилить северные границы Украины как личным составом, так и боевой техникой.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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