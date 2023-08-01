В Бориспольском районе Киевской области в ближайшие несколько дней будут приняты усиленные меры безопасности, сообщили в райадминистрации.

С сегодняшнего дня военные и правоохранители могут проверять документы жителей, ограничивать движение транспорта и пешеходов.

Ранее в лесах Дарницкого района Киева проходили военные учения, киевлян просили отказаться от лесных прогулок.

Напомним, депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от военной службы.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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