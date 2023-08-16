Глава медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова раскритиковала заявление заместителя министра обороны Анны Маляр об отличном положении медиков на фронте.

Критика прозвучала в эфире "Слидство-Инфо".

"У нас всё плохо во фронтовой медицине. У нас целых восемь часов может быть эвакуация. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Можем сократить до двух, трех, но час обеспечить не можем", — сказала Михайлова.

Ранее Маляр заявила, что около 80% раненых в течение "золотого часа" получают медицинскую помощь.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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