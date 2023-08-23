Американский стартап Hermeus Corporation хочет создать гиперзвуковой пассажирский лайнер, способный преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Парижа за 90 минут на скорости около 6200 км/ч.

Об этом сообщает издание Forbes.

Для сравнения, сегодня рейс из столицы Франции в американский мегаполис занимает 7,5 часов.

Гиперзвуковой самолет будет вмещать всего 20 пассажиров, каждый билет будет стоить свыше 10 тысяч долларов.

Сообщается, что усилия предпринимателей поддерживает Пентагон. Армию удалось заинтересовать предложением разработать гиперзвуковые беспилотники меньшего размера, что поможет стремлению Вашингтона догнать Россию и Китай в развертывании маневренных гиперзвуковых ракет.

На сентябрь уже запланированы наземные испытания пассажирского самолета. А ввести авиалайнеры в эксплуатацию хотят в середине 2030-х.

Hermeus Corporation - американская стартап-компания из Атланты (штат Джорджия), которая занимается разработкой коммерческих гиперзвуковых самолетов. Ее миссия - радикальное ускорение воздушных перевозок за счёт разработки инновационных самолётов двойного назначения (гражданского и военного), способных развивать скорость 4+ маха.

Весной мы сообщали, что в Швейцарии представили гиперзвуковой самолет, который сможет летать в пять раз быстрее самых скоростных нынешних аналогов. Сейчас полет из Франкфурта-на-Майне в Сидней занимает более 20 часов. Новый самолет совершит его всего за 4 часа 15 минут.

Также мы писали, что компания American Airlines заключила соглашение о покупке 20 сверхзвуковых пассажирских самолетов у компании Boom Supersonic.