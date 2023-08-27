Промоутеры британского боксера Даниэля Дюбуа хотят обжаловать результаты боя против Александра Усика.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Причина - решение рефери, который квалифицировал удар Дюбуа в начале 5 раунда, как "удар ниже пояса". Тогда Усику дали несколько минут на восстановление, но матч не остановили.

Сторона Дюбуа с таким решением не согласна. Сам британский боксер требует реванша.

Напомним, сегодня ночью Усик победил нокаутом Дюбуа в девятом раунде и отстоял титулы чемпиона мира. Боксерский поединок проходил в польском Вроцлаве. Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе.

Усик вышел на ринг с татуировкой на правом плече монумента "Родина-Мать" с украинским Тризубом на щите, которым недавно заменили советский герб.

Ранее мы писали, что в июле украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в президентских выборах.

Также мы сообщали, что Усик побывал в прифронтовом Нью-Йорке Донецкой области - поселке под Горловкой. Видео со спортсменом опубликовала 24-я отдельная механизированная бригада.