Число погибших после российского удара по селу Гроза под Купянском выросло до 53-х.

Об этом заявил начальник Следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.

Он добавил, что окончательное количество жертв до сих пор неизвестно, поскольку еще есть неидентифицированные части тел и заявления о без вести пропавших.

Напомним, 5 октября Россия нанесла удар по селу Гроза Купянского района, где проходили поминки за местным жителем - погибшим военным. В кафе находились около 60 человек.

Ранее посол России при ООН Василий Небензя фактически признал, что удар нанесла Россия.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.